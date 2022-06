Polscy użytkownicy HBO Max już jakiś czas temu mogli otrzymać zaskakującego maila od serwisu. W rozsyłanej po subskrybentach wiadomości platforma zapraszała do "ekskluzywnej społeczności Ekspertów HBO Max". Aby do niej dołączyć, wystarczyło wypełnić krótką ankietę i można było cieszyć się różnymi gratyfikacjami, kształtując przy okazji przyszłość serwisu. Tak to przynajmniej miało wyglądać.



Społeczność Ekspertów HBO Max zapowiadała się na ciekawe medium społecznościowe dla użytkowników platformy. Osoby, które zdecydowały się dołączyć do tej inicjatywy, miały otrzymać nie tylko możliwość wymieniania się opiniami, ale też testowania nowych funkcji serwisu przed innymi subskrybentami. Informowano ich też o dostępie do zwiastunów i zakulisowych klipów poszczególnych seriali. Jak to wyszło w praktyce?