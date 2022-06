Wystarczy przejrzeć komentarze pod tekstami poświęconymi spin-offowi o Jonie Snow lub odwiedzić dwa najpopularniejsze Reddity zszerzające fanów "Gry o tron", by to zrozumieć. Poziom szyderstwa dawno przekroczył tam jakiekolwiek dopuszczalne granice. Co rusz można natrafić na jakiś żart przywołujące słynne "Nic nie wiesz, Jonie Snow" czy niesławne "Nie chcę tego" z 8. sezonu. Internauci w żartach sugerują, że ciąg dalszy powinien dotyczyć romansu głównego bohatera z Tormundem lub cofnąć akcję głównego serialu do momentu powrotu Jona Snow z zaświatów. To zaś uczyniłoby ostatnie dwa sezony "Gry o tron" tylko i wyłącznie pośmiertną wizją tudzież złym snem.