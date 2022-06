Kit Harington powróci do Westeros! Będzie sequel "Gry o tron", którego bohaterem będzie Jon Snow

Aktor był dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy za tę rolę, która przyniosła mu popularność. Od czasu zakończenia głównej serii pojawił się w epizodycznej roli w serialu "Współczesna miłość" oraz dołączył do Kinowego Uniwersum Marvela za sprawą filmu "Eternals". Na planie "GoT" Harington brał udział w najbardziej wyczerpujących zdjęciach - wspomnijmy choćby głośne 11 tygodni zimowych zdjęć nocnych w Irlandii Północnej na potrzeby finałowego sezonu.



Wygląda zatem na to, że poza licznymi prequelami, które będą skupiać się na niezwiązanych z główną serią postaciach, HBO planuje pójść śladami Disneya i dać szansę spin-offom skupionym na znanych z oryginału bohaterach. W przypadku sukcesu projekt może otworzyć drzwi produkcjom o innych popularnych postaciach.



Twórcy zapewne będą się starać zatrzeć niesmak po 8. sezonie "Gry o tron", ale nie jestem pewien, czy grzebanie w tej bądź co bądź zamkniętej już historii to dobry pomysł. "Pieśń Lodu i Ognia" dobiegła końca - innego finału już raczej nie otrzymamy (przykro mi, ale nie wierzę w pana, panie Martin), a o tym, co widzieliśmy, chyba lepiej zapomnieć, niż to kontynuować.



Póki co wiemy o siedmiu projektach w świecie "GoT", nad którymi trwają prace. Tymczasem już 21 sierpnia na HBO Max zawita pierwszy z nich: "Ród Smoka".



