Acha, fajnie. Czyli trochę wspieramy, niby pamiętamy, ale ważniejsze jest, żeby wszystkim było przyjemnie. Przypomina to wysyłanie hełmów Ukraińcom, którzy walczą z rosyjskimi żołnierzami. Europejska Unia Nadawców woli złamać własne zasady, niż zrobić coś, co naprawdę mogłoby odbić się szerokim echem w świecie. Co przecież naszym wschodnim sąsiadom by się przydało. Już są podziwiani przez cały świat, a organizacja u nich wydarzenia na taką skalę byłaby ostatecznym pokazaniem środkowego palca Putinowi. Niestety, do tego nie dojdzie.



*Zdjęcie główne: EBU / CORINNE CUMMING