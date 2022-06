Dwie premiery MCU jednego dnia? Jeszcze do niedawno polscy fani filmów i seriali Marvela mogli co najwyżej o tym pomarzyć. Od teraz stanie się to zaś naszą normalnością. Prócz "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu" w przyszłą środę na Disney+ zadebiutuje trzeci już odcinek "Ms. Marvel". Jest to opowieść o niesfornej miłośniczce Kapitan Marvel, która sama otrzymuje supermoce.



Premiera na Disney+: 22 czerwca.