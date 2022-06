Disney+ dowozi seriale. Zebraliśmy najlepsze produkcje, które obejrzysz na platformie

„Buffy Postrach Wampirów” bywała w innych serwisach VOD w Polsce, choć – jeśli dobrze pamiętam – nie na długo. Opowieść o pogromczyni wampirów to serial, który wizualnie trochę się postarzał, ale cały czas to kawał niezłego odcinkowca i przede wszystkim – bardzo zabawnego. Sam chyba najbardziej lubię ten serial za to, jak bawi się tym, co popkultura miała do powiedzenia na temat wampirów, magii i grozy w ogóle. Bez dwóch zdań to jeden z najważniejszych tytułów w historii telewizji, choć czasem się o tym nie pamięta.