Czy mężczyzna hetero mógłby dzisiaj zrobić to, co ja zrobiłem w "Filadelfii"? Nie. I bardzo słusznie. Przesłanie "Filadelfii" brzmi "nie bój się". Jednym z powodów, dla których ludzie nie bali się tego filmu, był fakt, że ja grałem geja. Teraz to już za nami i nie wydaje mi się, żeby ludzie zaakceptowali ten fałsz, jakim jest heteroseksualny facet wcielający się w homoseksualistę. To nie jest przestępstwo, to nie jest powód do płaczu, że wymagamy dzisiaj więcej autentyczności w filmach. Brzmię, jakbym prawił kazanie? Nie zamierzałem.