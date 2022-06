W przypadku Disney Plus mamy do czynienia z bazą, która opiera się na produkcjach własnych i w przypadku tej usługi na jakość naprawdę nie ma co narzekać - zwłaszcza jeśli oglądamy filmy i seriale na nowoczesnym telewizorze (niektóre urządzenia mogą limitować jakość audio i wideo). Niemniej jednak czy to "Gwiezdne wojny", czy to adaptacje komiksów Marvela, czy to kultowe animacje Disneya i Pixara, 4K wraz HDR i dźwięk przestrzenny 5.1 są standardem.