"Squid Game" to najchętniej oglądany serial Netfliksa. Koreański hicior podbił serca użytkowników platformy na całym świecie, a ta, jak to ma w zwyczaju, postanowiła pójść za ciosem. Teraz to, co oglądaliśmy w produkcji na ekranie, stanie się rzeczywistością. Szykujcie się na "Squid Game: The Challenge".