Kevin Spacey oskarżony o cztery przypadki napaści seksualnej. Aktor stanie przed sądem

Kevin Spacey od lat jest absolutną personą non grata w Hollywood, ale przynajmniej na razie nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem w związku z molestowaniem seksualnym i innymi przestępstwami na tym tle. Może się to zmienić w związku z ostatnim oskarżeniem wysuniętym przez brytyjską prokuraturę, która już pod koniec maja donosiła o dowodach zebranych przeciwko aktorowi. Nie mogła jednak oficjalnie postawić mu zarzutów, dopóki nie przekroczył granicy Wielkiej Brytanii.



Nastąpiło to wczoraj późnym wieczorem, bo aktor zapowiedział wcześniej dobrowolne oddanie się w ręce policji i chęć obrony dobrego imienia w sądzie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy proces karny przeciwko Spacey'owi wystartuje. Na pewno będziemy mieć jednak do czynienia z kolejnym globalnym wydarzeniem medialnym. Choć w przeciwieństwie do procesu Johnny'ego Deppa i Amber Heard, ten w Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej nie będzie w całości transmitowany na żywo.