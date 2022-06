"Joker 2" nabiera kształtów. Dopiero niedawno poznaliśmy pełny tytuł filmu, a już pojawiły się pierwsze przecieki. Jeśli się potwierdzą, a wytwórnia stanie na wysokości zadania, będzie to prawdziwe szaleństwo. A przecież jedynka pokazała już, że w szaleństwie Warner Bros. i Todda Phillipsa jest metoda.



W końcu po pierwszych zapowiedział "Jokera" mało kto chyba wierzył, że ten film może dojść do skutku. Nawet jeśli, to przecież z pewnością będzie to niewypał. To był projekt, którego Warner Bros. mogło się przestraszyć i dać nam coś na kształt "Legionu Samobójców" Davida Ayera. Na szczęście tak się nie stało i otrzymaliśmy mroczną historię Księcia Zbrodni. Teraz czeka nas sequel i zapowiada się on co najmniej tak dobrze jak jedynka.