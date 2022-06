Disney+ wchodzi do Polski cały na biało. Co się zmienia dla Polaków?

Potem przyszedł Netflix, HBO GO, teraz HBO Max, stało się dostępne dla wszystkich, pojawił się i zniknął Showmax (jego produkcje przejął Netflix), a my zachłysnęliśmy się tym, jak łatwo i szybko docierają do nas zagraniczne nowości. Ale nie tylko. Nasz polski rynek seriali rozrósł się do tego stopnia, że co roku powstaje co najmniej kilka tytułów, na które warto czekać. Wraz z rozwojem rynku VOD w Polsce stało się jeszcze coś innego. Pogodziliśmy się, a przynajmniej spora część Polaków, że za dostęp do treści trzeba płacić. I zaczęliśmy inwestować - najpierw w Netfliksa, potem w HBO, a potem w inne serwisy, łącznie z takimi jak Amazon Prime Video, Player, Canal+ online czy tymi, które oferują filmy na żądanie jak np. Chili. Klęska urodzaju podejście drugie!



I to w pewnym sensie bardziej dotkliwa. Nagle okazało się, że to wszystko kosztuje i to koniec końców niemałe pieniądze. Portfel pewnie może być z gumy, ale nasze pieniądze się magicznie nie mnożą. Coś trzeba wybrać, a tu na dokładkę do Polski w końcu wjeżdża Disney+ i mówi: "No chodź do mnie, mam twoje ukochane Star Warsy, Marvele i jeszcze więcej, no chodź, na co czekasz?".