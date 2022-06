Disney+ już dziś w Polsce! To przełomowy moment dla polskich widzów

Disney+ już w Polsce. To ważny moment dla naszego rynku VOD. Serwis rozpoczął nadawanie 12 listopada 2019 roku, z początku tylko na terenie USA, Kanady i Holandii. Na pierwszy rzut oka widać więc, że długo czekaliśmy na dołączenie do grona szczęśliwców mających dostęp do nowych produkcji Marvela, Pixara czy "Star Wars". Plus tej sytuacji polega na tym, że nieco biedna na start biblioteka Disney+ do tego czasu zdołała wypełnić się znacznie większą liczbą ciekawych tytułów.



W przeciwieństwie do HBO Max platforma Myszki Miki będzie więc z góry przygotowana na przyjęcie rodzimych widzów. Dość powiedzieć, że serwis na długo przed polską premierą miał już w swojej ofercie mnóstwo produkcji z ustawionym pod nas dubbingiem. Firma z góry przygotowała też specjalną promocję powitalną pod nowych użytkowników, dzięki której do 26 czerwca macie opcję wykupu rocznej subskrypcji Disney+ po obniżonej cenie.