Mały falstart Disney+ w Polsce. Część użytkowników ma problemy z rejestracją

Disney+ wchodzi do Polski z wielkimi ambicjami i planami podbicia rodzimego rynku VOD. Nie od dzisiaj wiadomo jednak, że początki funkcjonowania tak popularnych usług nie należą do najłatwiejszych. Również od strony technologicznej. Część polskich internautów napotkała problemy z rejestracją do serwisu, co widać po liczbie zgłoszeń o awarii na portalu Downdetector.