Zostawmy jednak największe kinowe franczyzy. W końcu na Disney+ nie brakuje tytułów spoza MCU i Star Wars. "Only Murders in the Building", czyli "Zbrodnie po sąsiedzku", warte jest waszej uwagi, bo to serial, który ma 100 proc. pozytywnych recenzji (!) na Rotten Tomatoes. I w tym wypadku krytycy mają rację. To zabawna opowieść o miłośnikach podcastów kryminalnych. Bohaterom przyjdzie na własną rękę rozwiązać zagadkę śmierci jednego z ich sąsiadów. Jakby sama fabuła was nie zachęcała, to dodam, że w główne role brawurowo się tu wcielili Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez.