Po co nam platformy VOD? Żeby być na bieżąco. To przede wszystkim. Ale przecież każdy z nas lubi sobie do obiadu, czy na poprawę humoru włączyć ulubiony odcinek (albo i cały sezon) "Przyjaciół" lub "The Office". W serwisach streamingowych wyczekujemy zapowiedzianych nowości, ale w międzyczasie oglądamy te seriale, które już dobrze znamy. Czasami też oglądamy je, bo wszyscy znajomi o nich mówili, a myśmy nigdy nie mieli czasu, żeby je obejrzeć.



Disney+ oczywiście na pierwszy rzut oka przyciąga wielkimi, współczesnymi franczyzami. Na razie jeszcze możemy nadrabiać zaległości, ale zaraz będziemy wyczekiwać nowych seriali z MCU czy Star Wars. A co robić w międzyczasie? Platforma ma na szczęście kultowe tytuły, które zawsze dobrze wchodzą. Nawet jeśli znamy już je na pamięć.