"Top Gun: Maverick" to hicior, jakich mało. Nareszcie ktoś pobije Marvela

To zdecydowanie więcej niż ktokolwiek mu prognozował. Trzecia część zgarnęła co prawda mniej pieniędzy na start od "Jurassic World: Upadłe królestwo" (o oryginalnym "Jurassic World" nawet nie wspomniawszy), ale kina nie wróciły jeszcze do poziomu z 2018 roku, więc podobne porównania są trochę nie fair. Niewiele wskazuje zresztą na to, że film Trevorrowa zaliczy tak poważny spadek, jaki sam mu prognozowałem jeszcze kilka dni temu. Widzowie są zdecydowanie łagodniejsi dla "Jurassic World: Dominion" od krytyków. Średnia ocen od zwykłych odbiorców na Rotten Tomatoes wynosi 79 proc., na Filmwebie i iMDb to odpowiednio 5,5 i 6/10.