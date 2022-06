To się dzieje. Wszystko, przed czym ostrzegały nas "Matriksy", "Ex Machina" i inne filmy o sztucznej inteligencji, właśnie rozgrywa się na naszych oczach (a w zasadzie może się rozgrywać, bo to zależy, komu wierzyć). Jak bowiem twierdzi inżynier Blake Lemoine, chatbot Google LaMDA zaczyna domagać się swoich praw jako osoby, a nie własności technologicznego giganta.



Blake Lemoine miał prowadzić ożywione dyskusje z LaMDA, w celu sprawdzenia, czy chatbot używa mowy nienawiści i jest zdolny do dyskryminacji. Jego wnioski nie spodobały się szefostwu Google'a, które postanowiło wysłać go na przymusowy urlop. Nikt z firmy nie chce wierzyć, że sztuczna inteligencja zaczyna domagać się swoich praw.