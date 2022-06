Wkładaj dresy i przygotuj się. Netflix zapowiada 2. sezon "Squid Game"

To już oficjalne. Nie, żeby było to jakiekolwiek zaskoczenie i ktoś miał wątpliwości, że do tego dojdzie. Po prostu Netflix w końcu podał informację, na którą miliony fanów na całym świecie czekało już od jakiegoś czasu. "Squid Game" doczeka się 2. sezonu. Nie mogło przecież być inaczej.



"Squid Game" opowiada o grupie śmiałków, która chce odmienić swój los, biorąc udział w morderczym turnieju. Wygrają wielkie pieniądze, jeśli przeżyją kolejne zawody, okazujące się pokręconymi wersjami dziecięcych zabaw. Ta prosta przecież opowieść szturmem podbiła serca użytkowników Netfliksa na całym świecie. Teraz już wiemy, że na pewno doczeka się kontynuacji.