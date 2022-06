Nowa wampirza produkcja Netfliksa koncentruje się na losach dwójki młodych dziewczyn, które nawzajem wpadają sobie w oko na szkolnych korytarzach. Na pierwszy rzut oka szykuje nam się klasyczny młodzieńczy romans, ale jest jeden problem. Juliette to w rzeczywistości dorastająca wampirzyca, której coraz trudniej powstrzymać się przed piciem krwi. Rodzina namawia ją do znalezienia pierwszej ofiary, bo inaczej przestanie kontrolować swój głód. W przypływie emocji i podniecenia nastolatka wbija więc kły w szyję Calliope. Rzecz w tym, że ma do czynienia z dziewczyną należącą do pradawnego klanu łowców potworów i uzbrojoną w kołek na wampiry.