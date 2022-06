Możesz narzekać na Netfliksa, ale z niego nie zrezygnujesz. On wie, co zrobić, żeby cię zatrzymać

Czarne chmury na Netfliksem - tak przynajmniej słyszę coraz częściej. Zapewne w znacznej mierze jest to związane ze spadkiem subskrybentów, jaka zaszła w ostatnich miesiącach i z informacjami o zamykaniu niektórych przedsięwzięć. Najbardziej niepokojące wydaje się jednak, że Netflix zasugerował, że zupełnie poważnie rozważa wprowadzenie taniutkiego planu, ale z reklamami. Czy to oznacza, że Netflix doszedł do ściany? W pewnym sensie tak, ale to wcale nie znaczy, że to koniec serwisu.