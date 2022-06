Wyższa uczelnia, Akademia Muzyczna w Poznaniu, pragnąca kształcić nowe pokolenia polskiego środowiska muzycznego, zaliczyła nie lada wpadkę. Bardzo kosztowną warto by dodać. W końcu w Auli Nova doszło do uszkodzenia fortepianu, który mógł być wart nawet milion zł. To nie żart. Wszystko widać na udostępnionym w sieci nagraniu.



Chociaż wideo nie ma dźwięku, jesteśmy pewni, że Chopin się w grobie przewrócił, gdy usłyszał to bach. Fortepian stał bowiem na scenie Auli Nova Akademii Muzycznej i nagle część podłogi zaczęła się unosić. Nie cały instrument się na niej znalazł.