Oferta powitalna Disney+ jest czasowo ograniczona. Można z niej skorzystać tylko do 26 czerwca 2022 roku. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę platformy i się zarejestrować. Można to zrobić już teraz. W takim wypadku 14 czerwca dany użytkownik otrzyma na maila link do promocji. Wystarczy w niego kliknąć, wprowadzić dane do płatności i cieszyć się dostępem do serwisu.