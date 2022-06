Kuba Wojewódzki ukarany za dupiarza. Nie będzie następnego odcinka "Wojewódzki i Kędzierski"

Kto jeszcze kilka tygodni temu pomyślał by, że niesławny "dupiarz" będzie miał aż tak poważne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych (łącznie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim). Początkowo nikt nie wyłapał fragmentu, gdy Rafał Trzaskowski ze śmiechem przedstawia się w roli mężczyzny latającego za "dupami". Pogardliwa wobec kobiet wypowiedź polityka z czasem zaczęła zataczać jednak coraz szersze kręgi aż doprowadziła do wybuchu ogólnokrajowej afery. Przykryciu sprawy nie pomogły też przeprosiny prezydenta Warszawy, choć po prawdzie były one dalekie od ideału.



Teraz przed groźbą poważnych reperkusji stanęli przeprowadzający wywiad dziennikarze - Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Za sprawą mediów społecznościowych "król TVN-u" poinformował o trwającym w sprawie "dupiarza" wewnętrznym śledztwie. Nie wiemy, czego dokładnie dotyczy i jakimi decyzjami może się zakończyć. Wiadomo natomiast, że najbliższy odcinek podcastu "Wojewódzki i Kędzierski" nie dojdzie do skutku.