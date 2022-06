Viaplay ma na rękach wielki hit. "Billy the Kid" to nowy serial od twórcy "Wikingów"

Byłem naprawdę podekscytowany perspektywą pracy z Michaelem. To on był głównym powodem, dlaczego walczyłem o tę rolę. Myślę, że wszyscy aktorzy "gonią" za dobrymi scenarzystami i jeśli mają trochę szczęścia, to czasem są w stanie ich złapać. Gdy zacząłem pracę przy "Billy the Kid", to nie miałem jeszcze za sobą seansu "Wikingów" i "Dynastii Tudorów". Widziałem za to "Elżbietę" z Cate Blanchett i byłem tym filmem zachwycony. To uderzający i wciągający portret monarchini, który ma zresztą moim zdaniem sporo podobieństw z tym, co próbowaliśmy zrobić w "Billy the Kid". Michael w swoich dziełach naprawdę ma do powiedzenia coś głębokiego do powiedzenia o tych postaciach historycznych, więc byłem zachwycony od pierwszej minuty wspólnej pracy.