Co warto oglądać w Amazon Prime Video? Najpopularniejsze seriale, za którymi szaleją Polacy

Jeśli chodzi o filmy to ten tydzień należał zdecydowanie do "Sekcji rytmicznej". To brytyjski thriller, który swoją premierę miał 2020 roku. Opowiada o Stephanie (w tej roli Blake Lively), której w życiu przydarzyła się straszliwa tragedia - straciła całą rodzinę w katastrofie lotniczej. Jej życie zostało złamane i doprowadziło do uzależnienia od narkotyków. Pewnego dnia dowiedziała się jednak, że to, co uważała za straszliwy wypadek, mogło być zamachem terrorystycznym. Teraz postanawia poznać prawdę bez względu na to, jak trudna nie będzie. Obok Lively w jedną z głównych ról wciela się Jude Law.