Co się robi z HBO Max? Ogląda! Nie pozwól, aby te nowości przeszły ci koło nosa

"Irma Vep" to nowość HBO Max. Miniserial zadebiutował w tym miesiącu - co wtorek możemy oglądać kolejne odcinki produkcji. Tytuł opowiada o amerykańskiej gwieździe filmowej. Mira przyjeżdża do Francji, by zagrać tytułową Irmę Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka, w miarę pracy nad produkcją, zaczyna coraz bardziej utożsamiać się z postacią, którą odgrywa. W kobietę wcieliła się znana i uwielbiana Alicia Vikander.