Marvel robi tajny film. Kim są "Thunderbolts" i jacy bohaterowie do nich dołączą?

Marvel ma za sobą trudny i pełen przeciwności początek 4. fazy MCU, ale pośród tej szarości da się znaleźć kilka przebłysków na przyszłość. Jednym z nich jest zdecydowanie długo skrywany projekt "Thunderbolts", ale nie tylko o to chodzi. "Spider-Man: Bez drogi do domu" i "Doktor Strange w multiwersum obłędu" były najlepszymi z dotychczasowych filmów 4. fazy, a serial "Ms. Marvel" po 1. odcinku zgarnia fenomenalne recenzje. Poziom idzie więc powoli w górę i jeśli czegoś jeszcze brakuje, to ściślejszego powiązania obu rodzajów produkcji. "Thunderbolts" wydaje się do tego idealnym tytułem.



Od czasu "Avengers: Koniec gry" Marvelowi bardzo brakuje filmów o grupach superbohaterów. Na ten moment nie wiadomo nawet, czy Mściciele jeszcze kiedykolwiek powrócą na duży ekran w ramach MCU. Ktoś musi więc przynajmniej na jakiś czas zająć ich miejsce. W sieci od dłuższego czasu można było znaleźć spekulacje na temat czterech różnych grup: Defenders (głównie w kontekście "Doktora Strange'a 2"), Young Avengers, a także Dark Avengers i Thunderbolts. W skład obu ostatnich zespołów w komiksach wchodzili złoczyńcy i antybohaterowie, więc Marvel mógł pójść dowolną ścieżką. Wychodzi jednak na to, że to Thunderbolts wyszli z tego pojedynku zwycięsko.