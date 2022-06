Rafał Masny z Abstrachuje.tv przygotował wespół z Daftcode nową apkę na smartfony. SkillUp, bo o tym projekcie mowa, kierowany jest do ludzi, którzy chcą się rozwijać, ale brakuje im czasu na czytanie książek. Dzięki aplikacji na iPhone'a i telefony z Androidem można zapoznać się z opracowaniami lektur podczas drogi do lub z pracy, co pozwala ocenić, czy dana pozycja jest warta uwagi, czy też lepiej ją sobie odpuścić.