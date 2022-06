Wracają cwaniaki z Peaky Blinders. Mocne nowości w serwisie Netflix

Choć to dopiero 6. sezon, to ten premierowy zadebiutował w 2013 roku, a więc 9 lat temu. To masa czasu i podejrzewam, że znaczna cześć widzów, podobnie jak ja, będzie musiała przypomnieć sobie, o co w ogóle chodziło w tej produkcji. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą: "Peaky Blinders" to opowieść o gangsterach z nizin społecznych Birmingham, do niedawno jednego z najpotężniejszych ośrodków przemysłu w Europie. Teraz miast pada łupem gangów, bojówek politycznych i zdeprawowanych policjantów. Bohaterami są przedstawiciele tytułowego gangu, w tym ambitny Tommy Shelby, którego wciela się Cillian Murphy.