Uwaga, to jest grube: Disney+ za darmo nawet przez dwa lata! Jak skorzystać z oferty?

Platforma Disney+ wystartuje w Polsce z blisko 2 tysiącami produkcji dostępnymi w ramach comiesięcznej subskrypcji. Za możliwość korzystania z usługi zapłacimy 28,99 zł, ale istnieje też opcja rozliczenia rocznego, dzięki czemu klientowi zostanie w kieszeni kilkadziesiąt złotych. W przeddzień debiutu Disney+ wyszedł też z dodatkową promocją, która potrwa do 26 czerwca. Wykupienie subskrypcji bezpośrednio u Disneya nie będzie natomiast jedyną możliwością zdobycia dostępu do "The Mandalorian" czy "WandaVision". A przynajmniej nie dla klientów Polsat Box Go czy Plusa.



Grupa Polsat Plus w specjalnym komunikacie prasowym poinformowała o nawiązaniu współpracy z Disney+. W ramach tego porozumienia usługa VOD zostanie dołączona do oferty Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Każda z opcji zapewni nieco inne możliwości korzystania z serwisu i będzie się wiązała z różnym kosztem pieniężnym. Jak dokładnie prezentuje się inicjatywa Polsatu? Disney+ znajdziemy: