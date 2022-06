Britney Spears powoli wraca do normalnego życia po 13 latach kurateli oraz podległości wobec ojca, który rujnował jej pewność siebie i życie seksualne. Dziś piosenkarka może w końcu swobodnie zarządzać swoim ciałem i sercem. Czasami (jak wtedy, gdy Spears wystąpiła nago na Instagramie) ta przemożna wolność prowadzi ją do dyskusyjnych decyzji, ale akurat związek z Samem Asgharim fani popierali od samego początku. Wielu z nich z niecierpliwością czekało na ślub zakochanej pary, ale chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń.



Jak podaje portal TMZ, uroczystość między Britney Spears i Samem Asgharim przerwało pojawienie się pierwszego męża gwiazdy. Jason Alexander to przyjaciel Spears z dzieciństwa, z którym artystka wzięła ślub w 2004 roku w Las Vegas. Po 55 godzinach od zawarcia związku sąd oficjalnie anulował go ze względu na "brak zrozumienia podjętych przez Spears działań". Trudno powiedzieć, jakimi motywacjami w czwartek kierował się Alexander, ale udało mu się przedostać przez część ochroniarzy. Na nagrywanym na żywo przez mężczyznę instagramowym filmiku słychać jak najpierw przekonuje, że Britney Spears go zaprosiła, a potem otwarcie przyznaje się do chęci rozbicia wesela.