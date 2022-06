Książkowy oryginał "Będzie bolało" Adama Kaya stał się w Wielkiej Brytanii numerem jeden na listach bestsellerów, a prawa do jego przekładu zostały sprzedane już do 17 krajów (w Polsce ukazał się nakładem Wydawnictwa Insignis). Wyprodukowany przez AMC Studios w kooperacji z BBC serial medyczny to adaptacja tego pisanego w latach 2004-2010 pamiętnika, która nareszcie trafiła do Polski dzięki serwisowi CANAL+ online.



Kay, nagradzany artysta komediowy, pisarz, autor scenariuszy telewizyjnych i filmowych, przez lata pracował w brytyjskiej służbie zdrowia. Swoje doświadczenia i trudne realia młodych lekarzy, którzy nie mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie mimo ogromnej odpowiedzialności i przepracowania, bez ogródek spisał w autobiograficznej książce. Później przeniósł swoją historię na karty scenariusza, a Lucy Forbes i Tom Kingsley wyreżyserowali siedem odcinków na jego podstawie. Znakomitych odcinków, dodam.