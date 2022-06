Najlepszy polski serial wraca w tym roku. Co jeszcze Polacy obejrzą w 2022?

Jeszcze w tym miesiącu na Netfliksie brylować będą Andrzej Seweryn jako drag queen i Maria Peszek w roli jego córki. "Królowa" to nowy polski serial, który jest pełen kontrastów. Sylwester żyje w Paryżu i przyjeżdża do Polski, gdzie żyje jego rodzina. To będzie wybuchowe spotkanie, które albo zakończy się katastrofą, albo doprowadzi do pojednania. Nowy polski serial Netfliksa składa się z czterech odcinków; jest opowieścią o poszukiwaniu własnej tożsamości i budowaniu rodzinnych więzi.



Premiera: 23 czerwca na Netflix Polska.