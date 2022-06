Brak wiedzy na temat medium, o którym się wypowiada, nie wynika wcale z głupoty, tylko z pogardy. Szumowskiej w głowie się nie mieści, że do sztuki (przez wielkie "S") można podchodzić bez nabożnego uwielbienia i szacunku.



Ma to trochę przednowożytny vibe, ale znacznie ważniejsze jest, że reżyserka po prostu nie szanuje widza, który chce rozrywki, odpoczynku, może odrobiny eskapizmu. A nawet tego, który chcąc obejrzeć jej własny film nie robi tego w kinie lub przynajmniej nie założy marynarki, siedząc na kanapie we własnym domu. Czy to znaczy, że Szumowska nie zgadza się, aby jej dzieła nie zostały sprofanowane obecnością w serwisach VOD, gdzie widz może je oglądać nawet nago, siedząc w basenie wypełnionym po brzegi sosem do spaghetti? Cóż, może się nie zgadza, ale na przykład "Twarz" jest prawie wszędzie.