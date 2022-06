"Jurassic World: Dominion" najgorszym filmem w historii serii. Co oni zrobili z marką naszego dzieciństwa?

Najbardziej wierni fani zwykle nie patrzą na recenzje i idą do kina bez względu na to, czy film okrzyknięto hitem czy może klapą. W dłuższej perspektywie pozytywne reakcje przekazywane oficjalnymi kanałami lub po prostu za sprawą mediów społecznościowych mają jednak niebagatelne znaczenie. Widzimy to wyraźnie na dwóch skrajnie różnych przykładach: fatalnie oceniany i wyśmiewany "Morbius" zaliczył olbrzymi spadek w drugim tygodniu wyświetlania, a wspominany już "Top Gun: Maverick" dzięki ekstatycznym opiniom wciąż trzyma się mocno.



Jeżeli "Jurassic World: Dominion" faktycznie zarobi w USA tylko 125 mln dolarów, to zaliczy najgorsze otwarcie ze wszystkich części trylogii "Jurassic World". Film z 2015 roku zarobił na start 208 mln, a jego sequel zgarnął 148 mln. Biorąc pod uwagę, jak duży spadek liczby widzów może czekać produkcję Colina Trevorrowa z powodu słabych recenzji, nie ma się raczej co nastawiać na olbrzymi finansowy hit.