HBO Max masowo kasuje seriale. Do śmieci trafiło science fiction od Ridleya Scotta i wiele innych

HBO Max dostanie olbrzymie pieniądze, ale głównie kosztem stacji telewizyjnych należących do Warner Bros. Discovery. W maju ogłoszono, że "Riverdale" i większość ze swoich wieloletnich seriali straci The CW. A jeszcze wcześniej Zaslav podjął decyzję, że prawo do tworzenia fabularyzowanych programów stracą TNT i TBS (nie wiadomo, co stanie się ze świetnymi i bardzo popularnymi serialami "Snowpiercer" oraz "American Dad"). Zresztą nawet HBO Max musiało przełknąć jedną gorzką pigułkę, bo nowy szef ma wyraźnie większe zaufanie do kin niż jego poprzednik. Dlatego najprawdopodobniej zabierze platformie mający tam zadebiutować film "Batgirl".