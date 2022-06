W rolach głównych Michał Gadomski, Anita Jancia i Wojciech Chorąży. Ten film zapowiada się jak coś, czego nie można przegapić w 2022 roku w kinach. Bohaterem "Negatywu" jest Karol Weber, który urodził się w połowie lat 70. Jako kilkuletni chłopiec osiadł z rodzicami w małej miejscowości. Jego pasją była fotografia. Poznajemy go w najważniejszych momentach jego życia - w wieku 7 lat, kiedy opuściła go matka, w wieku 18 lat, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i współcześnie, w wieku 47 lat, kiedy świętuje swoje 25-lecie pracy fotoreportera. Po wystawie dowiaduje się o śmierci ojca.



Bohater udaje się w podróż, by go pochować. Nocna eskapada pociągiem jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu. Karol spotyka postaci z przeszłości - matkę, ojca, Alinę, swoją pierwszą miłość i Adama, przyjaciela, którego zdradził. To, co pamięta okaże się inne od tego, co rzeczywiście się wydarzyło.



Premiera: 17 czerwca