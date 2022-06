Netflix uratuje Cyberpunka? Trailer "Cyberpunk: Edgerunners" wygląda świetnie, a plakat fatalnie

Długo można by opowiadać o wszystkich problemach wewnątrz CD Projekt RED, które doprowadziły do takiej a nie innej premiery "Cyberpunk 2077" i olbrzymiego zawodu wśród fanów. Jeszcze kilka miesięcy przed premierą nastroje były oczywiście diametralnie inne. Dlatego, gdy Netflix i CD Projekt RED ogłosiły współprace przy "Cyberpunk: Edgerunners", przegląd reakcji w sieci dawał niemal wyłącznie pozytywne rezultaty. Od tego czasu upłynęło jednak dużo wody w Wiśle, a serial anime od tych dwóch firmy wydaje się znacznie mniej pociągającym pomysłem. Przynajmniej dopóki nie zobaczymy dzisiejszego zwiastuna.



Najnowsze materiały z "Cyberpunk: Edgerunners" pochodzą z trwającego tygodnia Netflix Geeked. W trakcie multimedialnego wydarzenia opublikowano całą garść świeżych zwiastunów, a spin-off "Cyberpunk 2077" niespodziewanie dostał jeden z najlepszych. Inna sprawa, że to zaskoczenie wynika głównie z wciąż dosyć negatywnej otoczki wokół gry CD Projekt RED. Za produkcję odpowiada bowiem japońskie Studio Trigger, które ma na swoim koncie pracę przy kultowym "Kill la Kill", a także m.in. "Little Witch Academia" i jednym z odcinków "Star Wars: Visions".