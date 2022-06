Twórcy "Pierścieni Władzy" wciskają fanom kit. Gdzie to wzorowanie się na Tolkienie, o którym tyle kłamią?

W pierwszym momencie z wypowiedzi, udzielonych przez twórców, bije przede wszystkim olbrzymia asekuracja. Obaj w żadnym razie nie chcą, żeby "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" był porównywany z trylogią Petera Jacksona i "Grą o tron". Nie chcę być niemiły, ale to po prostu nie jest możliwe. Te produkcje będą ze sobą zestawiane, co jest zresztą naturalne. Pierwsza rzecz, jaką zrobili fani po opublikowaniu materiałów z serialu, to właśnie porównanie go do filmowego "Władcy Pierścieni" i "Hobbita". Pomysłodawcy nowej produkcji powinni się zresztą cieszyć, że mówimy częściej o filmach niż książkach. Bo - wbrew ich zapewnieniom - kontrast między serialem a twórczością Tolkiena jest jeszcze bardziej zauważalny. Budzi też jeszcze bardziej negatywne skojarzenia wśród fanów.