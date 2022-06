Nowe seriale w kwietniu obejrzymy na Netflix Polska, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, Player.pl czy Polsat Box Go. Najciekawsze premiery serialowe miesiąca to zdecydowanie tytuły superbohaterskie - powrót uwielbianych "The Boys", "The Umbrella Academy" czy nowa bohaterka MCU: "Ms Marvel". Trzecia odsłona "For All Maknind", gdzie występuje m.in. Piotr Adamczyk, to kolejna wyczekiwana premiera, której nie można przegapić. Zgadza się, to będzie mocny czerwiec!