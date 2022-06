Netflix dostarczył świetny film. "Rzut życia" to aktorski popis Adama Sandlera

Sugarman żyje na walizkach. Jego praca sprowadza się do podróży po świecie, nocowaniu w pięciogwiazdkowych hotelach i obżeraniu się śmieciowym żarciem. Żona zwraca mu uwagę, że to go wykończy, ale on dokładnie na to liczy. W końcu jednak awansuje na stanowisko asystenta trenera i może spędzać więcej czasu z rodziną. Po jakimś czasie musi jednak ponownie się spakować i odnaleźć nowy talent dla swojej drużyny. Niechętnie na to przystaje i na ulicach Hiszpanii spotyka Bo Cruza. Budowlaniec, który dorabia, grając o pieniądze w kosza na ulicy, jest prawdziwym objawieniem. Mimo to drzwi do Sixersów wcale nie stoją dla niego otworem.