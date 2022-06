Pierwszy "Joker" odniósł spektakularny sukces - to najbardziej dochodowy film w kategorii wiekowej R w historii. Jego box office wyniosło 1,074 mld USD przy budżecie skromnych 55 mln dol. Dodajmy 11 nominacji do Oscara, wychwalanego pod niebiosa Joaquina Phoenixa (który za "dwójkę" ma podpisać bardzo lukratywny kontrakt) i garść ciepłych recenzji - naprawdę nie dziwi mnie, że studio zapragnęło kontynuować ten projekt.



Czy naprawdę potrzebujemy kolejnego filmu opowiadającego o tej lubianej, ale i potężnie eksploatowanej przez kulturę popularną postaci? Okej, to pytanie brzmi nieco niepoważnie, biorąc pod uwagę fakt ciągłych powrotów popularnych postaci w mainstreamowym kinie - przecież na przestrzeni ostatnich 20 lat taki Spider-Man gościł na wielkich ekranach 11 razy. Mogę jednak napisać o mojej perspektywie i oczekiwaniach.



A w moim odczuciu takie powroty mają największy sens za każdym razem, w którym mamy do czynienia z czymś dobrze opowiedzianym, a zarazem stosunkowo świeżym. Kluczowa jest tu zatem kreatywność i wolna ręka zdolnego twórcy. "Joker" Phillipsa przez wielu uważany był za "nową jakość" w kinie komiksowym - i jeśli spojrzeć na to bardziej powierzchownie, to można się z tym zgodzić. To film zdecydowanie bardziej autorski niż reszta w tej kategorii - nie wygenerowano go w tej bezpiecznej, skierowanej do jak najszerszej publiczności formie. Kino komiksowe wyszło poza nastawiony na rozrywkę schemat, ale umówmy się - to powiew świeżości w hermetycznej dotychczas konwencji, a nie żadna rewolucja.