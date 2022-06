Reakcje fanów Marvela czy "Gwiezdnych wojen" na nowości od Disney+ można sklasyfikować do trzech grup. Pierwsza z nich zawiera tytuły mające gorliwych zwolenników i równie mocnych przeciwników. To m.in. "The Mandalorian", "Loki" czy "What If...?". Do drugiej, dużo bardziej licznej należą niemal wszystkie produkcje spod znaku MCU i wypuszczony niedawno "Obi-Wan Kenobi". To produkcje gorąco wyczekiwane przez fanów i mające spory potencjał, ale w ostatecznym rozrachunku uznane przez fanów za okropnie przeciętne i dosyć niepotrzebne. W trzeciej znajdziemy "oryginalsy" uznane powszechnie za prostu słabe (chodzi tutaj np. o "The Book of Boba Fett").