Ta antologia jest słynna na całym świecie. Mamy tu nawiedzone domy, opętania, wampiry, morderców - do wyboru do koloru. Każdy sezon to inna historia, ale łączy je fakt, że potrafią napędzić niezłego stracha. Jeśli lubicie opowieści z dreszczykiem "American Horror Story" jest dla was. Dlatego jeśli do tej pory omijaliście serial szerokim łukiem i nie szukaliście go nawet na dostępnych w Polsce VOD, zobaczcie go na Disney+. Żałować nie będziecie. Na Disney+ pojawi się dziewięć sezonów antologii.