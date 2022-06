Na początku listopada 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan wrzuciła na swojego Instagrama wulgarny post, będący reakcją na niewłaściwe jej zdaniem zachowanie pracowników Straży Granicznej. Wpis sprawił, że od celebrytki błyskawicznie odwróciło się wielu fanów, a zatrudniające ją firmy w większości postanowiły zakończyć nagle nieopłacalną współpracę. Wściekłość internautów była olbrzymia i pełna agresji. Otrzymywane przez Kurdej-Szatan wiadomości zawierały nawet groźby karalne i sugestie, by popełniła samobójstwo.



Pod koniec grudnia spore poruszenie w mediach wywołała informacja, że Barbara Kurdej-Szatan nie pojawi się noworocznych reklamach sieci Play, z którą była najbardziej kojarzona. Przedstawiciele firmy wyjaśnili, że po prostu nie we wszystkich ich materiałach pojawia się dwójka sprzedawców. Trudno było jednak nie interpretować decyzji o pominięciu aktorki z jej kontrowersyjną wypowiedzią. W maju 2022 roku Play zdecydował zaś zrezygnować z trwającej przez dekadę kampanii marketingowej z udziałem Kurdej-Szatan i Macieja Łagodzińskiego. Ostatecznie kariera celebrytki zawisła więc na włosku, ale nie została do końca zdruzgotana.



Dość powiedzieć, że lutym bez przeszkód ruszyło prowadzone przez nią randkowe show "Projekt Cupid". Wiele w tym temacie może jednak zmienić decyzja Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która właśnie wniosła akt oskarżenia przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, artystkę oskarża się o zniesławienie Straży Granicznej oraz jej funkcjonariuszy.