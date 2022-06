Teasery "Sandmana" i "One Piece" rozbudziły nadzieje. Netflix uratuje się po klęsce?

Wczorajsza odsłona Netflix Geeked przyniosła prawdziwy wysyp nowych informacji, zwiastunów, zdjęć i materiałów zza kulis. Polscy fani tym razem nie mogli liczyć na żadne nowe informacje dotyczące "Wiedźmina", ale to nie znaczy, że mieli na co czekać. Spośród najważniejszych materiałów opublikowanych przez platformę warto wyróżnić zwiastun nowego serialu od twórców "Dark", teaser "Sandmana" i wideo pokazujące postęp prac na planie "One Piece". Szczególnie gorące i niejednoznaczne emocje wywołują dwie ostatnie produkcje.



Nie jest żadną tajemnicą, że Netflix tworzy wyjątkowo dużo adaptacji. Czasem sięga po książki, kiedy indziej po komiksy i mangi, ale nie ma też oporów przed bardziej ryzykownymi eksperymentami. Największe kontrowersje od dawna budzą próby przeniesienia animacji na grunt seriali live action. Serwis swego czasu podjął tę rękawicę za sprawą filmu "Notatnik śmierci", a w zeszłym roku wypuścił wyczekiwaną adaptację "Kowboja Bebopa". Nowy "Cowboy Bebop" niestety okazał się absolutną katastrofą i wielką porażką platformy. A przy okazji zniechęcił też wielu widzów do kolejnych projektów takich jak właśnie "Sandman" i "One Piece", czy zapowiedziany na później "Avatar: The Last Airbender".