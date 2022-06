Trzaskowski użył słowa na d… Jego przeprosiny są do d…

Samo określenie nie jest zbyt popularne i tym bardziej eleganckie, bo sprowadza połowę społeczeństwa wyłącznie do kawałka ciała. Dla wielu internautów było taką nowością, że otwarcie zaczęto się nawet zastanawiać, czy Rafał Trzaskowski sobie go po prostu nie wymyślił. W rozmowie z portalem NaTemat prof. Jerzy Bralczyk podkreślił, że w języku potocznym "dupiarz" faktycznie jest używany, choć rzadko i raczej wyłącznie w męskim towarzystwie. W dzisiejszych czasach używanie go z dumą i radością wypada zaś co najmniej dziwacznie.