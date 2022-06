Polacy walą w Patryka Jakiego: żule mają więcej klasy. A Jaki na to: to nie były dresy, joł

Dresy można zakładać lub nie ale mentalność dresiarza z Pana nigdy nie wyjdzie. Jeśli chce się Pan silić na eleganta to proszę pamiętać, że nigdy nic co przypomina dres nie będzie eleganckie i proszę nie zapominać, że ubiera się Pan za moje pieniądze i NIESTETY reprezentuje PL.



Panie Jaki - takie spodnie na pewno nie pasują do pańskiej roboty. Po południu tak. Na spacer tak. Do roboty nie. Po prostu nie.



To NIE są spodnie garniturowe. I mów co chcesz, wyglądałeś okropnie. Przede wszystkim to nie był strój do parlamentu. Z inną marynarka albo bez - było by ok na wakacje. A tak znów pokazałeś, że za grosz smaku nie masz.

- komentują internauci (pisownia oryginalna).