Tegoroczne Orły były inne niż wszystkie. Maciej Stuhr wspominał ważną dla siebie postać

Oleg Sencow dziękował Polakom za pomoc Ukraińcom podczas wojny za naszą wschodnią granicą. Padające podczas Orłów słowa wsparcia dla ofiar rosyjskiej agresji wywoływały wzruszenie. Ale powodów do refleksji dostarczył również, zwykle skłonny do żartów, Maciej Stuhr. Nie tylko prowadził on galę, ale również otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Powrót do tamtych dni".